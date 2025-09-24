MADEIRA Meteorologia
Acompanhe aqui o Debate JM sobre as autárquicas em Câmara de Lobos

    Acompanhe aqui o Debate JM sobre as autárquicas em Câmara de Lobos
    Nilson Jardim (PS), Miguel Ganança (JPP) e Celso Bettencourt (PSD/CDS) candidatos a Câmara de Lobos. Joana Sousa
24 Setembro 2025
O Debate JM sobre as eleições autárquicas em Câmara de Lobos está prestes a começar.

A transmissão acontece a partir das 19h00, dos estúdios do Canal NaMinhaTerra TV, em Câmara de Lobos, e pode ser acompanhada aqui em direto.

Participam Celso Bettencourt (PSD), Nilson Jardim (PS) e Miguel Ganança (JPP).

A moderação está hoje a cargo de Miguel Silva (diretor do JM) e de Edmar Fernandes (subdiretor do JM).

Amanhã, o debate será entre os candidatos a Santa Cruz e sexta-feira estarão em foco as candidaturas ao Funchal.

Todos estes confrontos de ideias e propostas poderão ser acompanhados nas plataformas digitais do JM, na rádio JM/FM e em NaMinhaTerra TV.

