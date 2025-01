Saiba nesta edição do JM que foram registados 175 acidentes em percursos pedonais da Madeira ao longo do ano passado.

De acordo com a notícia que faz manchete do Jornal, o concelho de Machico foi o que teve mais ocorrências e os municípios do Norte representam quase metade do total de quedas em levadas e trilhos.

Em ‘Perdidos e Achados’ fazemos uma incursão pelo mundo do tarot, sob a orientação da taróloga Luísa Pereira, que desmistifica alguns aspetos desta atividade, muito procurada sobretudo por mulheres. Amor, saúde e carreira profissional são as principais angústias de que procura resposta nas cartas.

É também destaque nesta edição a previsão de chuva, vento e ondas altas, entre amanhã e terça-feira. O IPMA emitiu avisos, amarelo e laranja.

’Sid Saint explica percurso’. O músico Ricardo Martins será o entrevistado do quarto episódio do podcast ‘Madeira Soundscape’. Na edição de hoje, o artista desvenda já alguns aspetos da carreira.

Impostos são outro tema com chamada à primeira. ‘Alívio fiscal só depois do Orçamento Regional’ é o título desta notícia que nos dá conta de que os madeirenses apenas podem beneficiarde contribuições mais baixas quando estiverem vigor o próximo Orçamento a apresentar. Já os jovens até aos 35 anos podem sentir a partirdeste mês uma significativa folga financeira.

Com as eleições legislativas regionais marcadas para 23 de março, Miguel Albuquerque já pede maioria absoluta, é outro tema em destaque.

Esta edição é também acompanhada pelo JM Motores, com o novo Renault 5 em foco, entre outras novidades.