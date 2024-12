A Direção Regional das Comunidades e Cooperação Externa (DRCCE) promove uma ação de formação, subordinada ao tema ‘Títulos de Residência em Portugal’, destinada a 32 colaboradores da Autoridade Tributária – RAM, durante o dia de amanhã, dia 12 de dezembro, no Auditório do Centro de Estudos de História do Atlântico (CEHA).

A cerimónia de abertura, que decorre às 9h30, ficará a cargo do Diretor Regional das Comunidades e Cooperação Externa, Sancho Gomes, na qual também estará presente a Diretora Regional da Autoridade Tributária e Assuntos Fiscais da RAM, Lina Maria Ferraz Camacho Albino. A formação será ministrada por Rute Carvalho, Diretora de Serviços de Afastamento, Readmissão e Retorno, do Departamento Jurídico da AIMA.

Sancho Gomes enquadra a necessidade desta formação.

“No âmbito das funções adstritas a esta Direção Regional (DRECCE), no processo de integração dos imigrantes, temos observado que muitos colegas, de outras áreas, deparam-se com dificuldades no entendimento da legislação de estrangeiros, que é muito própria e muito extensa e que necessitam de formação específica direcionada para a sua área de intervenção”.

Assim, no desenvolvimento de ações de esclarecimento e formação na área das migrações, a DRCCE leva a cabo esta ação de formação destinada a colaboradores da AT – RAM. Recorde-se que no passado dia 20 de novembro decorreu uma ação de formação promovida pela DRCCE em parceria com a AIMA, destinada a 25 técnicos de saúde do SESARAM.