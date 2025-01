Tal como em anos anteriores, o Departamento de Educação Física e Desporto da Universidade da Madeira (DEFD/UMa) leva a efeito nos dias 7 (14h00-19h00) e 8 de fevereiro (8h30-18h30), uma Ação Científico-Pedagógica intitulada “Educação Física e Qualidade de Vida”.

Esta atividade formativa, que conta com o apoio do Centro de Desenvolvimento Académico (CDA), que decorrerá no Madeira Tecnopolo, é organizada no âmbito do Mestrado em Ensino de Educação Física nos Ensinos Básico e Secundário da Universidade da Madeira (MEEFEBS) e enquadra-se na formação contínua de educadores e de professores.

Segundo nota da academia madeirense, “a ação, com validação pela DRE (para os grupos 160, 260, 620 e aberto a outros grupos mediante solicitação individual da atividade formativa à DFC), tem a duração de treze horas e pretende contribuir para compreender os desafios que se colocam à Escola em geral e à Educação Física em particular, equacionando estratégias e fornecendo ferramentas de intervenção que otimizem um processo pedagógico personalizado, visando a melhoria da qualidade de vida.

Este ano é de destacar a existência de quatro simpósios que vão ao encontro da temática do evento, nomeadamente: Doenças Metabólicas na população juvenil da RAM; Saúde Mental e Educação Física; Postura na Saúde e na Performance; e Nutrição e Atividade Física.

Os interessados em participar podem inscrever-se online, até dia 7 de fevereiro, através do link https://tinyurl.com/4auzw3p7.