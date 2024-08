A apresentação do XXXIV ACAREG Madeira está agendada para as 17h30, na Pousada da Juventude no Funchal. Este ano, a iniciativa tem como mote ‘A Floresta Mágica’, inspirado no filme Mavka.

Tem início, hoje, o itinerário de preparação para a festa da padroeira Nossa Senhora do Monte, com terço às 19h30 e missa/novena às 20h00. A primeira novena tem o título de ‘Chave D’Ouro’, com pregação do padre Paulo Sérgio.

Pelas 14h30, nas instalações do Centro de Simulação Clínica da Madeira, no Hospital Dr. Nélio Mendonça, vai decorrer o arranque do 2º Curso de Primeiros Socorros (23ª edição), organizado pela Direção do Internato Médico do Serviço de Saúde da RAM, destinado a jovens entre os 16 e os 25 anos.

