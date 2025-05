Ao longo dos últimos anos, a hotelaria tem enfrentado novos desafios em termos de recrutamento, retenção e qualificação de talentos. Esses desafios exigem uma reflexão conjunta entre os profissionais do setor e a academia: afinal, o que procuram os hotéis nos seus futuros colaboradores e de que forma os cursos de Gestão e Direção Hoteleira estão a preparar os alunos para essas realidades?

Estas e outras questões serão respondidas no evento “WAKE-UP CALL: The Next Generation of Hospitality”, que terá lugar no próximo dia 29 de maio, das 10h00 às 12h00, na Universidade da Madeira, Campus da Penteada (Sala do Senado).

Promovido pelo curso de licenciatura em Direção e Gestão Hoteleira da Escola Superior de Tecnologias e Gestão da Universidade da Madeira, o evento pretende abrir espaço para o diálogo e colaboração entre estudantes universitários, profissionais do setor hoteleiro e a academia, mostrando que a universidade não é apenas um espaço de aprendizagem, mas também uma fonte ativa e estratégica de recursos humanos qualificados, alinhados com as exigências reais do mercado.

O programa integra dois painéis de discussão, nos quais participarão oradores com experiência reconhecida e um papel ativo no desenvolvimento do setor hoteleiro na Madeira, que trarão uma perspetiva real e valiosa aos temas em debate.

O primeiro painel, com o tema “Mind the Gap: Gerações em Diálogo na Hotelaria”, foca-se na relação entre as novas gerações e a cultura tradicional do setor hoteleiro. Num contexto em que os jovens profissionais valorizam o equilíbrio, o propósito e a participação ativa, coloca-se a questão de como podem ser integrados num setor caracterizado por estruturas exigentes e métodos estabelecidos. Este painel procura promover um diálogo construtivo sobre o que precisa de mudar, o que deve manter-se e como ambas as partes jovens e empresas — se podem adaptar e crescer em conjunto.

O segundo painel, intitulado “Hotelaria 2030: Tendências, Profissões e o Papel da Academia”, projeta o setor para o futuro, explorando o impacto da digitalização, da inteligência artificial, da personalização e da evolução das expectativas dos hóspedes. A par da análise das novas funções e competências emergentes, este painel propõe uma reflexão sobre o papel da academia na preparação dos profissionais do amanhã, sublinhando a importância de currículos mais flexíveis, competências transversais e aprendizagem ao longo da vida.

A participação no evento “WAKE-UP CALL: The Next Generation of Hospitality”, é gratuita, mas sujeita a inscrição prévia, através do formulário disponível aqui.