Cerca de 90 pessoas participaram na sexta-feira no Jantar de Natal da Academia do Bacalhau da Madeira que decorreu no Hotel Panorâmico. Na altura, o presidente Ricardo Canha aproveitou para enumerar as atividades desenvolvidas pela Academia da Madeira ao longo deste ano, designadamente na área social.

Segundo Ricardo Canha, a Academia aprovou diversos apoios tendo sido disponibilizados cabazes alimentares, a ajuda direta a uma pessoa acometida de AVC, contributos para a Ajuda Alimentar a Cães, compra de diversas prendas para crianças e a continuação de uma bolsa de estudo.

O Jantar de Natal que decorreu no Hotel Panorâmico reuniu nove dezenas de compadres e comadres. O evento marcou o encerramento das tertúlias solidárias deste ano da Academia do Bacalhau da Madeira, que é uma das 62 academias a funcionarem atualmente em todo o mundo.

Recorde-se que, sob a égide da “academia Mãe” (Joanesburgo), decorreu no passado mês de outubro o Congresso Mundial das Academias, na Cidade do Cabo (África do Sul). A Madeira esteve representada por uma delegação liderada pelo vice-presidente Hugo Nunes.