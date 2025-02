Conforme previsto nos respetivos programas de procedimento, foram ontem, quarta-feira, dia 26 de fevereiro, abertas as propostas para a realização das empreitadas de reabilitação do Pavilhão Gimnodesportivo do Caniço e de implementação de medidas de melhoria energética e de reabilitação Escola Básica com Pré-Escolar e Creche Dr. Alfredo Nóbrega Júnior, na Camacha, ambas no concelho de Santa Cruz.

No total, foram apresentadas quatro propostas para a intervenção no Pavilhão Gimnodesportivo do Caniço e seis propostas para a intervenção na Escola Básica com Pré-Escolar e Creche Dr. Alfredo Nóbrega Júnior.

Os júris dos procedimentos iniciaram ontem a análise das propostas submetidas à concorrência, tendo por finalidade a apresentação, ao Governo Regional, das propostas de ordenação das mesmas, tendo por base os critérios de adjudicação previamente definidos.

A realização destas duas intervenções terá um custo máximo de 3,6 milhões de euros.

No Pavilhão Gimnodesportivo do Caniço, os trabalhos a contratar incluem a substituição integral das chapas metálicas da cobertura, da iluminação por lâmpadas em Led energeticamente mais eficientes, a impermeabilização da laje invertida da cobertura em betão armado, a correção e reabilitação do pavimento desportivo do pavilhão, a reparação de diversas patologias e a pintura geral do imóvel, a qual apresenta o desgaste natural da idade do mesmo. Serão ainda realizados pequenos trabalhos de construção civil.

Na Escola Básica com Pré-Escolar e Creche Dr. Alfredo Nóbrega Júnior serão implementadas medidas necessárias à melhoria do desempenho energético do imóvel em questão, cujos trabalhos incluirão a substituição de vãos envidraçados por caixilharia com corte térmico e vidros duplos, bem como dos sistemas de iluminação, a aplicação de soluções de isolamento térmico em coberturas, a instalação de sistemas fotovoltaicos para autoconsumo e a instalação de sistemas de aquecimento de águas sanitárias.

A empreitada irá incluir ainda reabilitações gerais na rede de distribuição de água e de combate a incêndios, na rede elétrica, na rede telecomunicações, assim como diversos trabalhos de construção civil, ao nível da reabilitação exterior do imóvel.

O procedimento agora iniciado está incluído no Plano de Recuperação e Resiliência da Região Autónoma da Madeira, através do investimento ‘C21-i04-RAM – Eficiência energética em edifícios públicos da Madeira’.