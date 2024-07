Em resposta à socialista Sancha Campanella, que falou num orçamento invisível para a Cultura, o secretário regional de Economia, Turismo e Cultura ironizou que a “não existência de museus na Madeira”, afinal, não devia de se traduzir na distinção externa. O que, vincou, acontece com a atribuição de prémios.

“A oferta dos museus é assim tão má que não percebo porque é que temos cada vez mais visitantes”, atirou Eduardo Jesus.

Já em resposta a Patrícia Spínola (JPP), disse que o Museu de Arqueologia vai ser aberto em 2025.

Afirmou não conhecer um museu no mundo que não precise de intervenção e dirigiu-se à mesma deputada, explicando que não pode responder por museus que não estão no Orçamento.

Decorre esta manhã, no parlamento regional, a apreciação na generalidade das Propostas de “ Orçamento e PIDDAR para 2024 - Proposta do Orçamento da Região Autónoma da Madeira para 2024”, da autoria do Governo Regional.

Os trabalhos são presididos pelo social-democrata Brício Araújo.