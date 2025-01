“A Europa tem de fazer o seu trabalho de casa. Em vez de estar a criticar e a demostrar inveja em relação ao outro, tem de fazer o seu trabalho de casa”. A opinião foi transmitida por Durão Barroso, ao longo da sua intervenção nas Conferências do Atlântico, a decorrer no Museu de Imprensa da Madeira.

“Na Europa, todos os países são pequenos, mas o problema é que nem todos têm consciência disso. A Europa precisa da dimensão continental, no domínio da defesa e segurança. Ao nível da capacidade financeira, entende que o relançamento da economia não deve ser com apenas com o capital da UE, contando com investimento privado, mudanças de políticas no sentido de “a UE abraçar um mundo mais competitivo”.

Como afirmou, quase a terminar, “temos o dever cívico da esperança, de sermos rigorosos na análise, mas sem pessimismos”. Isto para terminar, dando nota que uma das primeiras decisões de Trump foi voltar a pôr na sala oval da Casa Branca o busto de Churchill, mandado retirar por Obama. “Resta esperar que o busto inspire Donald Trump para uma relação transatlântica mais forte”.