Realizaram-se, esta segunda-feira, 17 de junho, as Provas Finais do 3.º Ciclo de Português e de Português a nível de escola, do 9.º ano de escolaridade, e os Exames Finais Nacionais do Ensino Secundário de Geografia A e de História da Cultura e das Artes, do 11.º ano de escolaridade.

Segundo um comunicado da Secretaria Regionbal de Educação, Ciência e Tecnologia, a prova Final de Português foi realizada, em 27 escolas, por 2.156 dos 2.162 alunos inscritos, o equivalente a uma participação de 99,7%.

Já a Prova Final de Português a nível de escola foi efetuada, em 23 estabelecimentos de ensino, pelos 120 alunos inscritos.

Quanto ao Exame Final de Geografia A, foi realizado em 15 escolas, por 404 dos 444 alunos inscritos, o correspondente a uma participação de 91%.

O Exame Final de História da Cultura e das Artes foi efetuado, em 12 estabelecimentos de ensino, por 142 dos 168 alunos inscritos, o equivalente a uma participação de 84,5%.

O processo decorreu de forma tranquila.