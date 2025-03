O Cortejo de Carnaval 2025 no Funchal contou com uma grande operação de limpeza, com cerca de 80 trabalhadores e 20 viaturas envolvidos para devolver uma cidade limpa aos munícipes.

Para o Cortejo Trapalhão de terça-feira, 4 de março, está prevista uma equipa de 85 trabalhadores e cerca de 20 viaturas, que farão a limpeza de toda a baixa do Funchal.

Além disso, foram distribuídos 109 contentores em várias zonas de festejos, para evitar a deposição indevida de resíduos no chão.

“A coleta de resíduos será realizada normalmente, inclusive na terça-feira de Carnaval, dia 4 de março e a Estação de Transferência e Triagem de Resíduos Sólidos estarão em funcionamento no seu horário habitual, ou seja, das 08:00 às 22:00”, informa publicação na página institucional do município.