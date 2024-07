A ANA - Aeroportos de Portugal, destaca, em comunicado, a celebração, ontem, dos 60 anos do Aeroporto da Madeira, atualmente com a designação Cristiano Ronaldo, mas à época (1964), Aeroporto de Santa Catarina.

Além do nome, muito mudou em 60 anos, conforme a ANA|VINCI Airports faz questão de frisar, destacando que o aeroporto está hoje ligado a mais de 58 destinos diretos.

A isso, junta-se a certificação ambiental ACA 5 – o nível mais elevado e, é recordado, em 2023 atingiu o recorde de + de 4.5 milhões de passageiros (+ 43% do que em 2019).

Por tudo isto, a ANA compromete-se “em contribuir para o desenvolvimento sustentável da Região e continua a investir em tecnologias e soluções mais sustentáveis tendo já reduzido mais de 90% das emissões de carbono – de âmbito 1 e 2 - e em inovação destacando-se a recente implementação de um sistema biométrico para o embarque no aeroporto da Madeira – Biometrics Experience by VINCI Airports”.

O dia de ontem, conforme o JM já havia antecipado na sua edição impressa de 2.ª feira, foi assinalado com atividades destinadas aos passageiros subordinada ao tema “60 anos a descobrir ligações”.

Foram distribuídos brindes aos passageiros, de forma a marcar as seis décadas da rota LIS – FNC da TAP Air Portugal, que também se juntou às comemorações.

“Para a comemoração institucional, a ANA organizou um evento no jardim da Boa Viagem, mesmo em frente ao terminal, reunindo as mais diversas empresas e entidades parceiras do aeroporto”, informam.

Segundo Thierry Ligonnière, presidente da Comissão Executiva da ANA – Aeroportos de Portugal: “A comemoração dos 60 anos desta incrível infraestrutura, é ocasião para reafirmar o compromisso com a Região e para agradecer às equipas e a todos que diariamente contribuem para que, hoje, o aeroporto da Madeira seja apreciado pelos seus passageiros e reconhecido internacionalmente pela sua qualidade de serviço, conetividade e estratégia ambiental.”