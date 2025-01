A Polícia de Segurança Pública da Madeira registou, entre 17 e 23 de janeiro, um total de 58 acidentes. Números divulgados hoje, como é habitual todas as sextas-feiras. No Funchal, aconteceram 22, com 11 feridos ligeiros e um grave. Santa Cruz registou 11 acidentes, mas sem feridos.

Em Câmara de Lobos, registaram-se nove, com 3 feridos ligeiros e um grave. Machico registou seis acidentes com 4 feridos ligeiros.

Já na Ribeira Brava, assinalaram-se 3 acidentes com um ferido ligeiro. Ponta do Sol e Santana registaram dois acidentes cada. Sem feridos. Calheta, Porto Moniz e São Vicente registaram um acidente cada, sem feridos. No Porto Santo, a PSP não foi chamada para qualquer ocorrência.