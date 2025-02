Acontece, neste momento, a apresentação dos resultados do projeto europeu sobre Envelhecimento Saudável e Independente, que decorre no Auditório do Centro de Congressos da Madeira.

Este projeto, que envolve várias localidades de diferentes países, tem como objetivo promover a autonomia dos idosos através de ferramentas digitais inovadoras.

O evento centra-se no futuro da organização digital na saúde e conta com a presença do presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque e da secretária de Estado da Saúde, assim como do secretário regional da saúde e proteção civil. Na Madeira, o projeto registou 501 participantes de um total de 5 mil participantes.

Na ocasião, Miguel Albuquerque destacou a mais valia de usar a medicina preventiva no sentido de evitar e prevenir a doença e o acompanhamento da evolução clínica de cada utente, lembrando, para o efeito, o que representa a tecnologia nestes casos.

Miguel Albuquerque referiu ademais, note-se, que este projeto é europeu, enaltecendo a mais-valia de pertencer a um projeto de prosperidade que é a União Europeia.

O projeto, que em consórcio com a Smart Bear, é uma plataforma inovadora, cujo principal propósito passa por criar a referida independência para os mais velhos, principalmente para os que sofrem de perda auditiva, doenças cardiovasculares, deficiências cognitivas, problemas de saúde mental, perturbações do equilíbrio e fragilidade, tudo, com o objetivo de promover uma vida saudável e o mais independente possível.