No passado dia 17 de dezembro, a Escola Básica com Pré-escolar e Creche do Caniçal realizou a sua Festa de Natal e cerimónia de entrega de Prémios de Mérito Escolar, relativos ao ano transato, no Pavilhão Desportivo do Caniçal.

Esta festa envolveu, segundo a escola, cerca de 400 alunos e contou com a presença de várias entidades da comunidade educativa, nomeadamente Natalina Santos, da Direção de Serviços de Educação Artística, o presidente da Junta de Freguesia do Caniçal e Ana Nóbrega do Museu da Baleia.