Carina Freitas, funcionária do 3D Fun Art Museum, acaba de falar à rádio JM FM, sobre este museu, referindo que o espaço é interativo e oferece algumas ilusões de ótica.

Quem visitar este museu, na rua do Surdo, pode fazer de conta que está, por exemplo, a ser comido por um tubarão. Numa intervenção que pode ler na edição de amanhã do JM, Carina Freitas sugere uma visita a este espaço que tem muitos cenários, incluindo um de Natal. O museu está aberto todos os dias das 10h00 às 19h00, à exceção do dia de Natal, que está encerrado. Mas Carina Freitas destaca que a partir das 13h30 do dia 1 de janeiro, pode visitar o espaço que, maioritariamente, é recebido por estrangeiros.