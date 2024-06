Ato contínuo no debate do Programa do XV Governo Regional, a Pedro Ramos sucede no plenário madeirense a presença de Eduardo Jesus, que no novo governo junta a Economia às áreas do Turismo e Cultura que detinha já na legislatura anterior.

Na sua intervenção inicial, notou-se essa preocupação de relevar muitas das medidas em termos de economia, numa demonstração de que domina já dossiês, embora não tenha descurado abordagens ao Turismo e à Cultura.

No global da atuação da sua Secretaria, garante no Programa de Governo “um conjunto de orientações estratégicas que visam a continuidade do desenvolvimento, procurando dar sequência às melhorias registadas”, relevando, dentro dessa responsabilidade, o facto de que “em março completou-se um ciclo de 36 meses de crescimento continuo da economia Regional”.

“O Turismo – que representa 29% do PIB da Região – contribuiu, naturalmente”, relevou, mas fez notar “o aumento nas indústrias transformadoras, construção e serviço”, destacando que “o consumo privado cresceu 6,4%”, também “a venda de viaturas evoluiu 17%” e ainda que “os levantamentos nas caixas multibanco aumentaram em 9%”, como exemplo dos indicadores de crescimento, em diversas áreas, relevando também o constante “aumento no licenciamento de edifícios e cadência de diminuição de desempregados.

É, pois, “neste enquadramento que caraterizo o caminho, pretendido, para o bem-estar da população”, disse, associando estar, ainda, focado “na afirmação da Madeira como destino único”.

Nessa indústria do Turismo, “mantemos a aposta na diversificação do setor”, afirmou, exaltando a existência de “uma estratégia para o turismo e seu ordenamento que nos permite olhar para o futuro desta atividade com tranquilidade”.