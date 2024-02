O Centro de Congressos da Madeira vai acolher, entre 21 e 23 de fevereiro, o 34.º Congresso Nacional da Hotelaria e Turismo. E já são conhecidos os oradores. Do rol de nomes confirmados constam António Vitorino, Isabel Barros, Nini Andrade Silva, Susana Coerver, Pedro Pina e Carina Montagut.

O evento irá reunir profissionais e líderes de todo o país para discutir os desafios e oportunidades para o futuro do setor em Portugal.

No primeiro dia, a tarde será dedicada à Região. Após a sessão de abertura, Eduardo Jesus, secretário regional de Turismo e Cultura, irá partilhar com os congressistas a ‘Madeira: Visão 360º’.

Posteriormente, segue-se uma mesa-redonda intitulada ‘Evolução e Inovação na Hotelaria: da História à Visão de futuro na Madeira e no País”, conduzida por Maria João Avillez, que conta com 5 hoteleiros com origem na Madeira, mormente Dionísio Pestana, CEO Pestana Hotels, António Trindade, CEO PortoBay Hotels & Resorts, Ricardo Farinha, Administrador Savoy Signature e Filipa Jardim Fernandes, CEO Dorisol Hotels.

Por seu turno, a 22 de fevereiro os trabalhos abrem ‘À Conversa com... “Nova Ordem Mundial: Desafios Globais e Oportunidades Emergentes’.

A manhã continua com Isabel Barros, administradora executiva SONAE MC, com o tema ‘Sustentabilidade e Criação de Valor: O Futuro Hoje’. E, durante a tarde, será a vez de uma mesa-redonda que irá discutir o ‘Dilema reservas diretas vs. OTAs: como integrar e concorrer’, conduzida por Paulo Duarte, diretor geral da Memmo Hotels.

A ‘Cores da Mudança: As Gerações e o Mosaico do Futuro’ e a Mesa-redonda ‘Talentos Versáteis: A Força Motriz do Amanhã’ encerram o 2º dia do Congresso.

Por fim, o último dia começa com a mesa-redonda ‘Hotel Turnaround - from distressed to distinguished’. Já o último momento, ‘Turismo de negócios e Mercado MICE: modo de sobrevivência ou oportunidade de renascimento?’, será conduzido por Lídia Monteiro, vogal do Conselho Diretivo Turismo de Portugal.

De referir que as inscrições encerram hoje.

O 34º Congresso Nacional da Hotelaria e Turismo conta com o apoio, entre outras entidades, da Associação de Promoção da Madeira e da Câmara Municipal do Funchal.