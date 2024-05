São, neste momento, 23 as pessoas que continuam desalojadas na sequência do incêndio que deflagrou, no passado dia 16 de maio, num edifício situado na Rua das Mercês, no Funchal.

O ponto da situação é feito à rádio 88.8 JM FM por Manuel Filipe, presidente da Junta de Freguesia de São Pedro.

“Temos acompanhado a situação, juntamente com outras entidades, nomeadamente a Segurança Social. Neste momento, temos 23 pessoas desalojadas que continuam no Pavilhão dos Trabalhadores e também numa casa anexa ao local”, disse, referindo que o número de desalojados baixou desde a última vez, sendo que houve quem tivesse conseguido arranjar soluções junto dos familiares.

A finalizar, o autarca sublinhou que, tanto a Segurança Social, como a SocioHabita Funchal, Câmara do Funchal e IHM, estão empenhados em encontrar uma solução final para estas pessoas.