O Parque Temático da Madeira assinala, este ano, 20 anos.

Para comemorar esta data, foi ontem realizado, em parceria com o IFCN, no âmbito do 25º aniversário de inscrição da Laurissilva na Lista do Património Mundial da Humanidade, um ato simbólico através da plantação de 20 plantas endémicas da Madeira junto ao Aldeamento de Casas Típicas de Santana.

A atividade contou com a presença de alunos de várias escolas do concelho, população sénior da Associação Santana Solidária, assim como representantes das instituições locais, envolvendo desta forma, toda a comunidade, incluindo uma parceira com o Hotel Quinta do Furão, com a participação de turistas nesta experiência de valorização dos jardins do parque temático.

Depois da plantação, seguiu-se a animação com o cantar dos parabéns por parte das entidades presentes e a partilha do bolo de aniversário.

A presidente da Sociedade de Desenvolvimento do Norte, Nivalda Gonçalves, responsável pela gestão do empreendimento, realçou que “o Parque Temático da Madeira tem contribuído, ao longo destes 20 anos, para a proteção, promoção e desenvolvimento do património cultural, natural e etnográfico, quer para a qualificação dos elementos diferenciadores, quer na melhoria das condições de rentabilidade e, principalmente, na otimização da exploração dos recursos turísticos e culturais da Região e, mais especificamente, do concelho de Santana, com a criação de postos de trabalho”.

Durante o mês de outubro decorrerá um programa cultural e etnográfico para assinalar os 20 anos do Parque.

É de sublinhar que, em 2023, o Parque Temático recebeu mais de 60 mil visitantes, números que têm vindo a aumentar desde o investimento realizado.

Recorde-se que o empreendimento, localizado em Santana, está aberto de terça a domingo, das 10h às 18h, e encontra-se dividido em vários núcleos com atrações ligadas à história, tradições, cultura e costumes do povo da Madeira.