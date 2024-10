Decorrem hoje os trabalhos de julgamento das quase 1700 aves a concurso no MIBE (Madeira International Bird Exhibition), o primeiro concurso internacional de ornitologia realizado na Região Autónoma da Madeira, organizado pela Associação Ornitológica da Madeira. O evento juntou vários países (Itália, Espanha, Holanda, Bélgica, França e Portugal) no Pavilhão dos Trabalhadores do Funchal (próximo ao Pico dos Barcelos).

Este certame, “que era o sonho da atual direção, tornou-se realidade, juntando diversas entidades como o Governo Regional da Madeira, Secretaria da Economia, Turismo e Cultura, Câmara Municipal do Funchal, Câmara Municipal de Câmara de Lobos, Junta de Freguesia de Santo António, Junta de Freguesia de São Martinho, Junta de Freguesia de São Pedro e Junta de Freguesia do Imaculado Coração de Maria. Foram diversas as empresas privadas que se juntaram para permitir também a concretização da prova internacional”, refere a organização, em nota de imprensa.

“A Comissão de Organização, tem o apoio da Federação Ornitológica Nacional Portuguesa, com diversos Clubes Ornitológicos Portugueses, que uniram esforços para uma grande representação nacional, e ainda conta com a presença da Confederação Ornitológica Mundial. Foram imensos os recordes batidos, sendo o número de aves a concurso o mais expressivo, com quase 1700 aves, sendo que cerca de 900 destas vieram de fora, seguindo-se os quase 135 expositores, tornando a diversidade a encontrar neste campeonato imensa.

A expectativa é que os julgamentos encerrem ainda no dia de hoje, terça-feira, sendo estes feitos por uma comitiva de luxo de juízes OMJ, de insígnia mundial, conjunto este, considerados, dos melhores a nível Mundial, nas respetivas secções”.

O evento tem entrada livre e inauguração agendada para dia 25 de outubro pelas 16h00, e permanecerá aberto até sábado.