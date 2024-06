Cristiano Ronaldo é o mais recente investidor nas históricas marcas Vista Alegre e Bordallo Pinheiro.

Numa nota enviada à redação, o grupo anuncia que o futebolista adquiriu hoje, através da CR7, SA e em alinhamento estratégico com o Grupo Visabeira, 10% do capital da Vista Alegre Atlantis SGPS e acordou adquirir, em operação a concretizar nos próximos dias, 30% do capital da Vista Alegre Espanha.

“As partes acordaram ainda a criação conjunta em partes iguais de uma nova empresa no MiddleEast & Asia, cujo objetivo é fazer crescer as marcas Vista Alegre e Bordallo Pinheiro naquelas geografias”, avança ainda a mesma nota, que mais salienta que esta colaboração permitirá “acelerar o processo de expansão global das marcas no segmento de prestígio/luxo em vários mercados internacionais, tanto no retalho como na hotelaria premium”.

“A Vista Alegre e a Bordallo Pinheiro são marcas pelas quais sempre tive uma grande admiração e das quais sou cliente assíduo. A possibilidade de apoiar a estratégia de globalização da marca Vista Alegre, como marca de lifestyle de luxo, é um orgulho para mim enquanto português. Faremos juntos tudo o que estiver ao nosso alcance para promover este ícone nacional de excelência e colocá-lo no patamar das melhores marcas do mundo”, declarou o internacional.

Já Fernando Campos Nunes, fundador e acionista do Grupo Visabeira, destacou o entusiasmo com esta parceria.

“Cristiano Ronaldo é um elemento indissociável de Portugal. Consegue levar o nome do nosso país aos lugares mais recônditos da Terra, com uma imagem de trabalho, dedicação, simpatia e muito talento. É verdadeiramente uma marca planetária. Para além disso, tem um enorme orgulho no seu país e todos o admiram”, assinalou.

Destaque-se que este investimento acontece numa altura em que a marca, fundada em 1824, comemora os seus 200 anos de existência, com várias ações em Portugal e nos mercados externos, entre exposições, publicações, lançamento de peças com artistas e designers nacionais e internacionais e eventos vários.