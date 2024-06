Rafael Nadal e Cristiano Ronaldo investiram num restaurante no Dubai, que abriu recentemente. Segundo escreve o site NIT, o tenista e o futebolista são proprietários do grupo de restauração Tatel, que oferece cozinha espanhola com um toque internacional e com um conceito de jantares elegantes (fine dining).

Com vários espaços de sucesso em Espanha e nos EUA, a cadeia inaugurou o seu primeiro espaço no centro do Dubai (Emirados Árabes Unidos), localizado no famoso Hotel Boulevard, Autograph Collection.