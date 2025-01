Cerca de um mês depois, eis que surge a resposta do Conselho de Jurisdição ao requerimento entregue por Manuel António Correia! Para surpresa, ou não, o congresso regional extraordinário do PSD foi rejeitado. Pessoalmente não tinha muitas dúvidas do desfecho. A única residia, apenas e só, no argumento que seria dado. 1) não há tempo a “perder”. 2) outra vez arroz? 3) faltavam assinaturas. 4) sobravam, mas não estavam válidas. 5) outra coisa qualquer. 6) todos os anteriores. 7) nenhum, mas não porque sim.

Indignado, o candidato a candidato não se fez esperar e, em comunicado, reagiu: “estamos perante um desrespeito grosseiro e mais uma afronta aos militantes do PSD”. Pois. “Quem decidiu este processo foi o Presidente do partido”. Claro. “24 dias para verificar assinaturas? Esse trabalho faz-se em meia hora”. Faz-se ponto e vírgula. Se for só para verificar, sim. Mas e se for para escamotear quem é quem e arranjar maneira de as invalidar?! Ahhhh... Assim já demora mais, não demora? Então, por favor, mais tento na língua. Chiça. Que incessante mania de criticar o trabalho sério de pessoas de bem.

Quem também é de bem/ngladesh são muitos viajantes que nos têm vindo visitar. Temo, porém, que estes, ainda que possam ajudar a continuar a bater recordes de visitantes, não venham acrescentar muita riqueza. Diz, quem sabe, que o motivo da vinda é apenas para trocar a carta estrangeira pela portuguesa. Segundo consta, em 2024, o número de pedidos de habilitação de asiáticos para conduzir cresceu 655,7%. Nada mau. Só rezo é para nenhum deles se lembrar de ficar por cá. Já basta o que basta.

Sim, porque eu já começo a sentir que incomodo os forasteiros (os nativos eu já molesto há algum tempo, eu sei). Há dias, ia eu para Santana, e dou por mim numa marcha lenta. Na frente ia um carro de aluguer, o que, só por si, já é capaz de me provocar um formigueiro na língua. Nada podendo fazer a não ser segui-lo, fomos andando. Assim que tive oportunidade, ultrapassei-o, legalmente e em segurança, a uma velocidade estonteante de 60km/h... Qual não é o meu espanto quando, retornado à minha faixa, o filho de uma estrangeira desata a fazer sinal de luzes e acena com um único dedo no ar (que não o polegar)!!! Retribui a saudação. Segui a máxima de que “à terra onde fores ter, faz como vires fazer”. Para ele, aposto que eu devia ir para o trabalho à mesma velocidade com que ele vai “mamar nas beiças” (como diz um sábio que eu conheço e é intolerante ao descanso alheio). Ainda pensei parar e oferecer-lhe uma massagem de boas-vindas, mas depois lembrei-me que o nosso Presidente interino defende que “o trânsito é sinal de progresso” e eu não quis andar para trás.

Porém, e como um mal nunca vem só, já no Funchal, ia uma lady em plena faixa de rodagem (com 2 bons e amplos passeios a ladeá-la) completamente distraída. E eu a topá-la ao longe.... Sim, porque já ia escaldado do outro e não queria estorvar mais uma oriunda do raio que as parta. Abrandei, mas ainda assim consegui chegar a uns 40 metros da madame sem ela dar por isso. Aí, ainda que a vontade não abundasse, senti-me na obrigação de utilizar o sinal sonoro. Temi que, atendendo ao volume e densidade do corpanzil, me mandasse o carro para a sucata. Assim que me viu, não é que começou a esbracejar e a soltar palavras que, não juro, mas pela cara, pareciam tudo menos simpáticas?! Palavra de honra. Só me apetecia jogá-la para dentro da ribeira e pedir resgate com meio aéreo. Sempre pagava 753,25€ mais 7,5€ por minuto de voo! Bazanza.

E isto para não falar do outro que apanhei a fazer a rotunda do hospital no meio das duas faixas para que pudesse escolher, a qualquer momento, se continuava ou saía! Mas neste caso, não fosse o autocolante da rent a car, eu diria que seria o meu amigo José Manuel Rodrigues. É que, para os que estão dentro, ele parece que está fora... Mas para os que estão fora, não há dúvida nenhuma de que ele está dentro. Confesso que às vezes também me confundo. O que será que quis dizer com: “o CDS está disponível para dialogar e negociar com todos os partidos depois do acto eleitoral”? Querem ver que ainda se coliga à esquerda?! Já não digo nada.... Será desta que temos um governo de centro-direita-esquerda-volver?

Ps, abraço solidário ao rapaz de 17 anos apanhado com meia dúzia (mais de 3 mil) notas contrafeitas, duas máquinas de contagem de dinheiro e outra de deteção de notas falsas. Realmente já não se pode ser jovem empreendedor! Se vive à custa dos pais, é um encostado... Se se faz à vida, é detido. Enfim... Ânimo, puto! Qualquer coisa, sei lá, experimenta trabalhar. Pode ser que dê certo. Nunca se sabe.