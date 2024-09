Entre 2 e 6 de setembro, a UMa, com os seus dois parceiros, a Startup Madeira e a Câmara Municipal do Funchal, promovem dois eventos ligados ao empreendedorismo – a 20ª final nacional do concurso Poliempreende e a conferência internacional SEAS UP (Socioeconomic and Entrepreneural Advancement Summit in Ultraperipheral Regions) – Oportunidades socioeconómicas e empreendedoras nas regiões ultraperiféricas.

Vivemos um momento crucial na história do empreendedorismo. O paradigma tradicional, centrado no sucesso individual, passa por uma transformação significativa, impulsionada por forças sociais, tecnológicas e culturais. Essa mudança leva-nos a uma nova era empreendedora, marcada por outros motivos, como sejam, a inovação, a colaboração e o impacto social.

O Poliempreende é um concurso nacional que visa fomentar o espírito empreendedor entre estudantes e recém-licenciados, incentivando-os a desenvolver projetos inovadores com potencial para se tornarem negócios sustentáveis e de impacto social positivo. Esta iniciativa desempenha um papel fundamental ao promover a participação de jovens de diversas áreas, oferecendo-lhes uma plataforma para transformar ideias em realidade.

Além de incentivar a interdisciplinaridade e a colaboração, o Poliempreende ajuda a criar um ambiente onde a inovação pode florescer. O concurso incentiva os participantes a desenvolver soluções que atendam às necessidades reais da sociedade, contribuindo para um bem maior. Essa abordagem está alinhada com a evolução do empreendedorismo para um modelo mais colaborativo e socialmente consciente, onde o sucesso é medido não apenas pelo lucro, mas também pelo impacto positivo na comunidade.

Após os três dias dedicados ao empreendedorismo jovem, a conferência SEAS UP discutirá as tendências emergentes no cenário global. Durante dois dias, académicos, investigadores, líderes empresariais e inovadores sociais reunirão para explorar as mudanças em curso no empreendedorismo. A conferência abordará temas como a colaboração, sustentabilidade e a interconectividade, valores que hoje guiam as iniciativas empreendedoras. Oradores internacionais compartilharão as suas perspetivas sobre a evolução do empreendedorismo, oferecendo insights valiosos e fomentando parcerias para impulsionar uma comunidade empreendedora mais diversificada e colaborativa. David Audretsch (EUA - Universidade do Indiana) explorará a jornada daqueles empreendedores que enfrentam adversidades extremas, como conflitos e crises; Dafna Kariv (Israel - Universidade Reichman) mostrará como a investigação no empreendedorismo está a ser revolucionada com a Inteligência Artificial; Natalie Walsh (Irlanda - Universidade de Galway), abordará a empatia como habilidade essencial no empreendedorismo, na investigação e no meio académico; Alexandra Moritz (Alemanha - Universidade de Koblenz) analisará como as startups se destacam como impulsionadoras da mudança, oferecendo soluções inovadoras para ecossistemas mais sustentáveis.

A entrada no evento é gratuita, mas sujeita a inscrição em www.startupmadeira.eu.

Neste momento de transformação no empreendedorismo, iniciativas como o Poliempreende e a conferência SEAS UP, focada na exploração de novas tendências, são essenciais para moldar o futuro. Ao reunir especialistas e promover o debate e a troca de ideias, estes eventos ajudam a construir um futuro mais sustentável e inovador, onde o empreendedorismo é uma força para o bem social.