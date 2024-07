Concluída a Semana do Mar 2024, não temos dúvidas de que esta foi a maior de sempre. Toda a logística, que se torna naturalmente cada vez mais pesada à medida que o evento cresce, exige muita dedicação e espírito de sacrifício por parte de todos os envolvidos. O resultado final agrada a quem usufrui do festival e também a quem trabalha para o ver crescer, edição após edição.

A Semana do Mar cresceu e afirmou-se, ocupou o seu espaço cimeiro no cartaz de festividades da Região Autónoma da Madeira, pelas mãos deste executivo camarário. Não se tenha medo de dizer, em qualquer fórum, debate, tertúlia ou conversa de café, que a Semana do Mar cresceu pelas mãos de um executivo socialista, liderado pelo Emanuel Câmara.

Não se tenha medo de dizer, em qualquer fórum, debate, tertúlia ou conversa de café, que o concelho com menos população na Madeira investe, como nenhum outro, na promoção da qualidade de vida dos seus munícipes, desde o nascimento à terceira idade e, simultaneamente, na qualidade das condições das infraestruturas municipais, na limpeza e asseio de espaço públicos e na promoção de eventos que têm contribuído para a afirmação do Porto Moniz como local de excelência para viver ou visitar.

Para quem se entrega de corpo e alma à causa autárquica é profundamente compensador receber dos nossos munícipes, de todos quantos nos visitaram para usufruir do festival, dos empresários locais, dos que escolheram a Semana do Mar para fazer negócio em barracas, roulottes, entre outros, as felicitações pelo sucesso do evento.

É extremamente compensador percebermos que a Semana do Mar tem crescido com todos os que a têm ajudado a crescer. Com todos, sem exceção: desde os que preparam o espaço para o evento, aos que o limpam todos os dias, aos que zelam pela sua segurança, aos que brindam os visitantes com as mais diversas iguarias, ...

O sucesso da Semana do Mar deve-se, em grande parte, à arte de bem-receber dos nossos munícipes, aos que gostam tanto desta terra e que por isso a escolheram para viver, e que ao longo de todo o ano conferem a este concelho uma dinâmica que é grande, em qualquer dia, mas que se engrandece ainda mais quando chega a última semana de julho.

O sucesso da Semana do Mar deve-se principalmente aos que, oriundos de qualquer outro sítio, decidem sair de casa para vir até ao Porto Moniz. É a ales que devemos as enchentes e o fervilhar de atividade no concelho, ao longo de todo o ano, mas, sobretudo, durante a Semana do Mar.

Para o ano há mais. Com a colaboração e apoio de todos, continuaremos a aperfeiçoar este projeto eclético sem dar ouvidos aos “Velhos do Restelo”, que sem visão e numa ótica extremamente tendenciosa e redutora, consideram este evento um esbanjamento de dinheiro. Sem dar ouvidos aos que que criticam as entidades públicas por proporcionarem concertos musicais de qualidade com entrada livre, como se as entidades públicas servissem apenas para parceiras e não soubessem ou não pudessem ter a iniciativa de organizar eventos. Já provamos que o conseguimos fazer e com qualidade.

Com a Semana do Mar 2025 já em preparação, continuamos o nosso trabalho com o foco em servir os munícipes e, simultaneamente, em receber da melhor forma possível todos quantos nos visitam, em qualquer dia do ano.