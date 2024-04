Tu que a 24 de setembro de 2023 votaste no PAN, escolheste este partido para que fosse a bengala que o PSD precisava para continuar com as mesmas políticas desde 1976, ou, porque acreditavas que quem encabeçava essa lista podia fazer a diferença?

Essa é a pergunta que muitos devem fazer, principalmente todos aqueles que acreditam que é possível um outro caminho, mais justo, mais coeso, onde a igualdade de oportunidades seja uma realidade, onde ninguém seja discriminado com base nas suas crenças ou nas suas opções políticas, onde possamos ter um outro modelo de desenvolvimento económico e social, focado nas pessoas.

Eu acredito que é possível mudar a Região no próximo dia 26 de maio, e, desde as eleições regionais de setembro 2019, fica cada vez mais claro que a mudança só acontecerá com o PS, pois outros partidos que durante anos e anos foram oposição ao regime laranja, com um simples estalar de dedos do PSD, correram para serem a bengala que este necessitava para se perpetuar no poder. E se pensaríamos que um parceiro de coligação conseguiria impor os seus princípios a um PSD tentacular, tanto o CDS como o PAN mostraram, claramente, que a subserviência ao senhor do regime era superior a tudo quanto defenderam em campanhas eleitorais. Rapidamente as suas bandeiras eleitorais caíram.

Este mês comemoramos os 50 anos da revolução dos cravos, uma revolução feita por homens e mulheres que não tiveram medo da mudança e souberam sair à rua e gritar por LIBERDADE, porque acreditaram que a vontade de um povo poderia fazer a diferença, contra um regime opressor que deixou Portugal na cauda da Europa, um Portugal pobre, com um povo pobre. Aqui, na Região, precisamos de gritar por LIBERDADE, porque não podemos aceitar que quem ousa ter opinião diferente, pensamentos diferentes, seja exonerado ou excluído, que a sua opinião seja condicionada e apenas dita à boca pequena para que ninguém a ouça. É tempo de acabar com a opressão dos poderosos e garantir a liberdade de todos. É preciso gritar por LIBERDADE porque ainda somos uma região pobre, com um povo pobre, porque continuamos na cauda do país em muitos dos indicadores de desenvolvimento social, porque merecemos uma Região melhor que saiba engrandecer as suas gentes.

Precisamos de acreditar na mudança, porque precisamos de mais e melhor saúde, mais e melhor educação, precisamos de mais cultura, melhor economia. Precisamos de reter os nossos jovens na Região, precisamos de uma sociedade mais justa, mais sustentável, precisamos de melhor ambiente. Precisamos de Mudar.

O PS tem pessoas capazes, tem quadros qualificados que já demonstraram que sabem governar pelas pessoas e para as pessoas, que, onde governam, governam melhor, que, onde governam as pessoas vivem melhor. Mostramos que não precisamos de ter medo da mudança, pois sabemos construir pontes, dialogar, criar e, acima de tudo, respeitar.

A 26 de maio temos 2 opções, manter tudo igual ou mudar. Por isso, pergunto de forma clara e direta: Queres ser bengala ou queres fazer parte da mudança? Garantidamente, apenas o PS consegue ser e fazer a mudança.