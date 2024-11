Pois é. Ambos julgámos que eu me tivesse finado. Mas nada disso. Porém, se Jesus levou 3 dias para ressuscitar, eu precisei de 3 semanas para me recompor. Não, não fui perseguido. Que eu saiba não pediram a minha a cabeça (a língua talvez)! Tampouco fui crucificado. Decidi apenas pedir uma licença sa(m)bática. Sem vencimento. Sentia que estava perto de entrar em burnout. De ter um esgotamento. Sei lá. Parecendo que não, já vou fazer 40!

Porém, se eu me posso dar ao luxo de desaparecer e aparecer quando bem entender, outros não. Sim, um tal de Odair, por exemplo, não pode. Esse foi e foi de vez! Como em todas as partidas definitivas, dos que por cá ficam, uns choram, outros esfregam as mãos e outros ainda procuram avaliar a perda. Pessoalmente, não chorei. Confesso. Bater palmas? Também não bati. Assumo. No entanto dei por mim a pensar no que se perdeu...

Procurei então prestar atenção ao que diziam aqueles que o conheciam! Os familiares referiam-se ao defunto como um ser de luz (ainda que meia queimada). Os amigos? Como uma pessoa de bem. Os vizinhos, como um cidadão exemplar. Tão bom, tão bom que me arriscava até a achar que se tinha perdido o melhor do bairro. Ok. Visto assim, mal empregadas balas na axila e abdómen, julguei eu...

Pelo sim pelo não, cri que talvez não fosse descabido ouvir quem não se referisse ao malogrado com palavras envolvidas em papel de embrulho. E foi aí que fiquei a saber que sob o senhor Moniz pendia um longo e pouco simpático historial. Pois é. Segundo consta, o pobre coitado já tinha sido condenado, entre outras coisas, por roubo e condução sob o efeito de álcool. Alegadamente tinha sido também detido por assalto à mão armada. Ups. Afinal de santo o fulano tinha muito pouco.

Resumindo e concluindo, não acho, de todo, boa ideia sairmos por aí aos tiros de cada vez que alguém não respeitar uma ordem... Mas também não tenho a menor dúvida de que os direitos humanos só devem ser aplicados nos humanos direitos! Descansa em paz Odair. Estou certo de que, estejas agora onde estiveres, mais direito não podes estar.

Já em Sintra, um indiano estrangulou a mulher com o tecido do turbante e, de seguida, ligou para o 112! Perde-se, eventualmente, uma indiana Jones, vá. Mas ganham-se chamuças e cariladas em Vale de Judeus. E eu só peço a Deus que continuem a deixar os reclusos à vontade. Sempre pode ser que, para além de serviço take away, ainda façam entregas na região da grande Lisboa e arredores. Aí até Marrocos.

Por fim, outro ser que não teve sorte foi um em Belmonte. Segundo li, foi abatido por ciúmes. O ex da “amiga” não foi de modas e acertou-lhe com um tiro na virilha que o fez esvair-se em sangue. Achei a pontaria incrível. Bem melhor que a do polícia! Só depois é que percebi o porquê da mira. O homem já tinha 9 filhos. Parece-me clara que a intenção não era a de matar, mas sim a de fazer uma vasectomia. Falhou! É certo. Porém a garantia de que não vem aí um 10° é vitalícia.

Ps, partiu anteontem, mas este de morte natural, outro ser humano do mais alto quilate. Camilo Mortágua de seu nome. Bolas. Parece mesmo que Nosso Senhor está a levar os bons todos de uma vez. Deixa 2 filhas menores. Deus lhe dê o eterno descanso... Que por cá também haveremos de ficar muito mais descansados.