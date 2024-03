No próximo dia 2 de abril toma posse o novo governo de Portugal, o XXIV Governo Constitucional, que será liderado pelo social-democrata Luís Montenegro. Numa eleição altamente participada, decorrida na sequência da queda de um governo socialista com maioria absoluta, a vitória da coligação liderada pelo PSD foi sofrida.

Estas foram eleições com um grau de participação dos eleitores como há muito não se via! Foram quase 60% de votantes, e aqui, sem sombra de dúvida, ganha a democracia.

Na Madeira, a vitória foi evidente e clara: ganhou a coligação “Madeira Primeiro”, e perdeu o partido socialista; goste-se do estilo ou não, o CHEGA fez história, e elegeu pela primeira vez um deputado pelo círculo regional. De todos estes eleitos, o que a população madeirense espera, é que independentemente da ideologia política, os deputados da Madeira tenham a firmeza necessária na hora H e sejam capazes de colocar sempre os interesses do povo madeirense em primeiro lugar, porque foram eles que lhes conferiram o mandato que agora iniciam.

Colocar a Madeira em primeiro não deve ser um ato de disciplina partidária; muito pelo contrário! É assumir que a Madeira, apesar de região arquipelágica é parte de Portugal, e que somos todos portugueses. Este tem sido o histórico do PSD Madeira, a defesa intransigente da nossa região, e estou certa que o Pedro Coelho, a Paula Margarido e o Paulo Neves farão um excelente trabalho em prol da população madeirense. Dos restantes eleitos, o que se espera é que se lembrem também de quem os elegeu e que não utilizem os corredores da Assembleia da República como feira de vaidades ou que se armem em salta pocinhas, com um olho cá e outro lá a ver qual é a cadeira mais fofa para se sentarem.

Esta vitória regional da coligação liderada pelo PSD Madeira assumiu principal relevo, porque paralelamente, o partido também vivia um processo de eleição interna; contudo, os militantes e os eleitores foram sábios e souberam tomar uma decisão que permitiu mais uma vez pôr a Madeira em primeiro lugar, dando força e representatividade à coligação, com uma vitória expressiva.

Até agora não me havia manifestado publicamente sobre este processo eleitoral interno, mas confesso, que dados os últimos desenvolvimentos, não posso deixar de me pronunciar. Como é sabido, apoiei desde a primeira hora Miguel Albuquerque; apoiei por respeito e por convicção. Fi-lo, porque acredito na sua capacidade de liderança e porque a ele devo a oportunidade de ter entrado na vida política ativa, e considerei que devia ser leal a quem me abriu a porta.

Por outro lado, nunca me opus a quem tomou a decisão de apoiar Manuel António Correia, pelo contrário; respeitei e respeito a escolha, se o fizeram em consciência e com convicção. O que considero incorreto, é a autovitimização de alguns em torno das suas escolhas; sempre aprendi que na vida e também na política, cada escolha tem uma consequência, e que temos de ser capazes de lidar com as consequências das nossas escolhas; a isso, chama-se maturidade!

Desde o dia 21 de março, com o resultado das eleições internas, Miguel Albuquerque foi reeleito presidente do PSD Madeira, e a 20 e 21 de Abril decorrerá o congresso para legitimar todos os órgãos eleitos. O tempo de incerteza política que vivemos não se compadece com lutas de cadeiras e com a defesa de umbigos e de interesses individuais; o momento exige de todos, sem exceção, responsabilidade, união e força!

A partir de agora, o que importa verdadeiramente é arrumar os egos, guardar as caçadeiras, arregaçar as mangas e voltar a erguer bem alto a bandeira do PSD Madeira! Porque a missão de todos os social-democratas madeirenses e porto-santenses, deve ser efetivamente, pôr a Madeira em primeiro lugar!