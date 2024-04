FC Porto: Milhares de sócios na abertura de portas do ato eleitoral

Milhares de sócios do FC Porto estiveram na manhã de hoje presentes na abertura de portas das eleições para a presidência do clube, formando longas filas em volta do Estádio do Dragão.

O arranque da votação foi atrasado em cerca de meia hora, devido a um problema numa mesa de voto, mas que foi resolvido pouco depois, permitindo que o processo esteja a decorrer sem sobressaltos.

Neste arranque da votação, estiveram nas imediações do estádio cerca de três mil associados do FC Porto para exercer o seu direito, formando filas ordeiras.

Até ao momento, não houve qualquer perturbação no normal decorrer do ato eleitoral, que, ainda assim, está a ser vigiado de por elementos da PSP, no exterior do estádio.

Com este elevado número de adesão, é esperado que seja batido o recorde de 10.731 sócios votantes, que participaram nas eleições de 1988.

O presidente do FC Porto, Pinto da Costa, vai enfrentar hoje André Villas-Boas e Nuno Lobo nas eleições para os órgãos sociais dos vice-campeões nacionais de futebol, tendo em vista um 16.º mandato seguido no quadriénio 2024-2028.

Entre as 09:00 e as 20:00, no Estádio do Dragão, no Porto, os associados irão votar pela continuidade do 33.º líder máximo da história ‘azul e branca’, que é o dirigente com mais títulos e longevidade do futebol mundial, ou pela primeira viragem de poder desde 1982.

Pinto da Costa, de 86 anos, foi diversas vezes eleito de forma isolada, mas vai enfrentar oposição nas urnas pela quarta vez - e segunda seguida com dois adversários -, perante uma contestação sem precedentes à sua gestão desportiva, financeira ou infraestrutural.

O empresário e professor Nuno Lobo (lista C) volta a concorrer à sucessão do presidente do FC Porto (A), quatro anos depois de ter sido o terceiro e último candidato mais votado, ao passo que o antigo treinador André Villas-Boas (B), que arrebatou quatro troféus pela equipa de futebol ‘azul e branca’ na época 2010/11, incluindo campeonato e Liga Europa, apresenta-se pela primeira vez nas urnas e impõe-se como o principal rosto da oposição.

Essas três listas disputam a direção, a Mesa da Assembleia Geral e o Conselho Fiscal e Disciplinar, com Nuno Lobo a abdicar da corrida ao Conselho Superior, que volta a incluir um movimento autónomo liderado pelo advogado e professor Miguel Brás da Cunha (D).

Uma campanha tensa, agravada pelo mau momento do atual terceiro colocado da I Liga, deixa à vista um novo recorde de participação, que perdura desde 1988, quando 10.731 sócios votaram no primeiro de dois êxitos de Pinto da Costa sobre José Martins Soares.