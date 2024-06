Nos passados dias 7 e 8 de Junho ocorreu o Gaokao, o exame nacional de acesso às universidades da China é um evento fundamental na vida de milhões de estudantes todos os anos. Realizado anualmente, determina as admissões nas universidades e influencia significativamente as futuras carreiras e vidas dos jovens cidadãos chineses.

Sendo o maior teste padronizado do mundo, o Gaokao é um exame rigoroso e competitivo que não só avalia a proeza académica, como também incorpora os intensos valores educativos da cultura chinesa. As origens do Gaokao remontam ao sistema de exame imperial, ou keju, estabelecido durante a dinastia Sui (581-618 d.C.) e desenvolvido nas dinastias Tang e Song. Este antigo sistema foi concebido para selecionar indivíduos talentosos para cargos governamentais com base no mérito e não no estatuto aristocrático. Em 1952 foi introduzido o Gaokao moderno, baseado nos princípios meritocráticos do keju e, desde então, transformou-se num mecanismo de avaliação abrangente, fundamental para o sistema educacional chinês.

O Gaokao é mais do que um exame, é um fenómeno cultural único. É frequentemente referido como o “teste mais importante” na vida de um estudante chinês. O seu significado está profundamente enraizado na cultura da educação como meio de alcançar o sucesso pessoal e familiar. As boas notas no Gaokao podem abrir as portas de universidades prestigiadas, conduzindo a melhores perspectivas de emprego, a um estatuto social mais elevado e a melhores oportunidades económicas. Por outro lado, o mau desempenho pode limitar as perspectivas futuras.

Este exame padronizado abrange uma vasta gama de disciplinas, normalmente divididas em categorias obrigatórias e electivas. As disciplinas estatutárias incluem chinês, matemática e uma língua estrangeira, geralmente inglês. Para além disso, os alunos escolhem entre duas vertentes: Ciências (que inclui Física, Química e Biologia) e Humanidades (que inclui História, Geografia e Ciência Política). O exame estende-se por dois a três dias, com duração de 90 a 150 minutos para cada matéria.

Assim, a natureza rigorosa do Gaokao exige uma preparação extensiva, com os estudantes a dedicarem-se desde a escola primária ao conteúdo leccionado e sujeito a exame! Os alunos do ensino secundário passam, normalmente, longas horas nas aulas e mais tempo com os trabalhos de casa e explicações extra. A pressão para ter um bom desempenho leva a um estilo de vida altamente disciplinado e estruturado, com os estudantes a sacrificarem as actividades de lazer e o tempo pessoal para se concentrarem nos estudos.

Existem várias tradições em torno do Gaokao. Por exemplo, os pais e as escolas praticam frequentemente rituais que se acredita trazerem boa sorte, como pendurar faixas vermelhas com slogans motivadores e preparar alimentos específicos considerados auspiciosos. Nos dias de exame, as autoridades locais implementam medidas para garantir um ambiente tranquilo, incluindo o controlo do tráfego, restrições ao ruído nas imediações dos centros de exame e revista policial aos alunos para evitar qualquer esquema de fraude.

O resultado do Gaokao tem um impacto profundo no futuro dos estudantes. As notas elevadas dão acesso às melhores universidades da China, como a Universidade de Beijing e a Universidade de Tsinghua, que são portas de entrada para carreiras de prestígio no governo central, nas empresas e no mundo académico.

Por outro lado, as notas mais baixas podem obrigar à inscrição em instituições menos conceituadas ou em escolas profissionais, o que pode limitar as opções de carreira. Por isso, o Gaokao continua a ser um pilar central do sistema educativo da China, reflectindo os valores profundamente enraizados do país em torno da meritocracia e da excelência académica.

“Os professores abrem a porta; tu entras sozinho.” - Ditado popular chinês.