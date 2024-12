A comunidade portuguesa na Austrália, cujas raízes remontam à segunda metade do séc. XX com a chegada de um grupo pioneiro de emigrantes madeirenses à cidade portuária de Freemantle, destaca-se atualmente pela sua perfeita integração no continente-ilha, situado no hemisfério sul, na Oceânia.

Conquanto, os dados oficiais apontem para que vivam hoje pouco mais de 55 mil portugueses na Austrália, a comunidade lusa encontra-se disseminada por metrópoles como Perth, Melbourne ou Sidney, onde é possível encontrar centros culturais e recreativos, restaurantes e bairros onde se pode falar exclusivamente a língua de Camões.

Neste esforço de preservação e dinamização da herança cultural portuguesa no território australiano, tem-se destacado ao longo dos últimos anos o papel dedicado do emigrante empreendedor madeirense John da Silva.

Natural de São Pedro no Funchal, freguesia onde nasceu em 1956, sendo a mãe da Madalena do Mar e o pai da Calheta, João (“John”) da Silva, emigrou para a Austrália em 1969 onde encetou nas últimas décadas um notável percurso no mundo empresarial. Primeiramente no comércio grossista de produtos alimentares, que passou pelo fornecimento de navios, venda a retalho, agricultura, essencialmente morangos, e bebidas alcoólicas para o Médio Oriente, Ásia e Austrália. A trajetória de sucesso do emigrante da “pérola do Atlântico” engrandeceu-se enquanto Diretor-Geral de empresas como a Allstates Fruit & Veg Merchants e Allstates Agricultural Products Pty Ltd, experiência profissional que o catapultou para uma figura proeminente no panorama empresarial da Austrália Ocidental.

Uma outra dimensão notável de John da Silva, é a profunda ligação que mantém às suas raízes em simbiose com uma dedicação abnegada em prol da herança cultural portuguesa na Austrália. Desde logo, na qualidade de cônsul honorário em Perth, capital da Austrália Ocidental, funções que tem exercido nos últimos 7 anos, de forma não remunerada, na defesa dos interesses de cerca de 4 mil cidadãos lusos registados na região, assim como dos não registados que devem ascender a cerca de 15 mil pessoas. Maioritariamente, portugueses originários da ilha da Madeira, como seja o caso das freguesias da Madalena do Mar ou do Paul do Mar, que recorrem ao Consulado Honorário de Portugal em Perth para obter e renovar passaportes, realizar procurações e todo o tipo de certificados.

Durante o seu consulado, John da Silva foi o mentor da gala “Western Austrália Portuguese Citizen of the Year”, que homenageia anualmente emigrantes portugueses em diversas áreas pelo seu trabalho e dedicação em prol da comunidade portuguesa na Austrália. Uma iniciativa, que ao reconhecer a excelência e potencial da comunidade luso-australiana, simultaneamente, divulga e promove a cultura, a identidade, a tradição e a língua portuguesa no país continental cercado pelos oceanos Índico e Pacífico.

Uma outra relevante iniciativa que tem o cunho do cônsul honorário de Portugal em Perth, é indubitavelmente a Escola Portuguesa em Fremantle, na região metropolitana de Perth. Um estabelecimento de ensino que iniciou a sua missão com aulas de língua portuguesa para adultos e crianças, dos 6 aos 18 anos, mas que dado o seu crescimento apresenta também aulas de inglês e de guitarra portuguesa, assim como um projeto precursor relacionado com a língua de Camões para crianças em idade pré-escolar.

A dedicação abnegada em prol da herança cultural lusa na Austrália, concorreu diretamente para desde o ocaso de 2023, o emigrante empreendedor madeirense seja membro do Conselho da Diáspora Portuguesa. Uma associação constituída com o Alto Patrocínio do Presidente da República que tem como propósito estreitar as relações entre Portugal e a sua diáspora, portugueses e luso-descendentes, para que estes através do seu mérito e influência contribuam para a afirmação universal dos valores e cultura portuguesa, bem como para a elevação e reforço permanente da reputação do país.

Uma das figuras mais conhecidas da comunidade luso-australiana, o exemplo de vida de John da Silva, inspira-nos a máxima do filósofo e ensaísta espanhol José Ortega y Gasset: “É na medida em que dedicamos a vida a algo que a faremos plenamente.”