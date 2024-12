Eis que chegámos ao fim de mais um ano e o balanço é sempre mais positivo para alguns do que para outros. O final do ano, além de ser uma fase de reflexão sobre conquistas e desafios, pode ser uma oportunidade para implementar mudanças que tragam mais equilíbrio no futuro.

Muitas pessoas concluem o ano sentindo-se tristes, desiludidas e mais vulneráveis psicologicamente; outras mostram-se mais ricas, construtivas, satisfeitas e produtivas com aquilo que alcançaram.

Nesta altura do ano, em que preparamos os últimos cartuchos para a chegada do novo ano, fazemos uma retrospetiva, muitas vezes interna, daquilo que se passou e, ainda, daquilo que gostaríamos que acontecesse no próximo ano. A passagem de ano é a altura em que tipicamente todos tomamos decisões de mudança. Como que por magia, tudo o que se tentou fazer durante todo o ano e que, por vários motivos não foi concretizado, parece subitamente mais fácil de alcançar.

Lembramo-nos das nossas conquistas, dos dias que vencemos uma etapa, dos dias mais gloriosos. Por outro lado, lembramo-nos dos dias mais tristes, em que tivemos mais dificuldades, dos dias em que sentíamos mais frágeis e dos dias em que víamos alguém de quem gostámos muito, partir.

Desafio a agarrarmos os momentos difíceis deste ano e transformarmos em aprendizagens... olharmos para o dia de amanhã, para o ano 2025, para o futuro como uma oportunidade de fazer diferente para nós, para os nossos e para os outros. Lembrarmo-nos daqueles que nos inspiraram e do seu legado, sendo uma motivação para crescer e a fazer algo, mantendo a nossa autenticidade.

O final do ano, além de ser uma fase de reflexão sobre conquistas e desafios, pode ser uma oportunidade para implementar mudanças que tragam mais equilíbrio no futuro. Acredito que tudo acontece por uma razão. E penso que remoer no passado, não é o caminho certo. Tal como a fruta saudável pode ser contaminada por uma fruta com bolor, também o nosso espírito, a nossa energia, a nossa motivação e até o nosso sucesso, podem ser afetados por negatividade.

A imagem da fruta que partilho, ilustra de forma simples e clara, de como a influência ao nosso redor, pode ser tóxica. Da mesma forma que a fruta saudável ao lado de uma estragada, fica apodrecida, também nós absorvemos a negatividade e perdemos a nossa essência.

A essência está em traçar objetivos para fazer a mudança. Mas há algo fundamental que impõe a verdadeira mudança. Não basta apenas pensar positivo e criar expectativas de que tudo vai correr bem só por si. É preciso pensar e agir, fazer e agir. A mudança com ações concretas é que a faz acontecer. Nada de pensamentos mágicos do tipo “Ano novo, vida nova!” sem efetivar aquilo que se pretende e como se vai fazer para conseguir.

Uma mudança comportamental duradoura é alcançável, desde que as pessoas tenham vontade de tentar. Conte apenas consigo e não com os outros, porque o desejo de mudança é seu e o compromisso que coloca na sua realização torna-se essencial para o desenrolar do processo.

Believe, achieve, succeed!

Desejo a todos os nossos leitores um excelente ano 2025, cheio de conquistas e sucessos, amor e saúde!!!

Alexandra Nepomuceno escreve à segunda-feira, de 4 em 4 semanas.