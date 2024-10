Foi argumento principal para as reivindicações autonómicas e para a concretização do princípio da subsidiariedade, a ideia de que o poder de decidir deve estar próximo das populações a quem se dirige. Pouco sentido faz que as questões das localidades tenham de ser decididas por um poder central, distante e acima de tudo desligado do problema.

Com a evolução tecnológica os poderes tornaram-se menos distantes e os problemas cada vez menos circunscritos à localidade. Pensar na pandemia e nos recentes incêndios serve de exemplo para provar que não há distâncias nem capacidades locais que justifiquem exatamente o mesmo modelo que nos animou nas últimas décadas. Será, como tenho vindo a defender, extremamente necessário repensar as responsabilidades locais, regionais, nacionais e europeias neste novo Mundo com soluções concertadas e mais aptas a debelar as situações de necessidade.

Mas a minha questão hoje é outra e tem a ver com a objetividade e imparcialidade que se exige ao exercício de poder. Cada vez mais reconhece-se que o poder público tem uma intervenção crescente na sociedade e na economia e isso obriga ao rigoroso cumprimento de procedimentos que assegurem o tratamento por igual. Os apelos e as imposições nesta matéria têm-nos chegado pela via da União Europeia e não raras vezes temos assistido a penalizações e advertências pelo incumprimento dessas regras.

Recentemente as notícias de investigações do Ministério Público também indiciam essa preocupação em salvaguardar a objetividade da decisão, suspeitando de quem encontrou expedientes para as ultrapassar.

Questiono a este respeito se a proximidade não será um fator a pesar nestas situações. Outrora tão invocada hoje parece revelar um lado menos positivo que nos condiciona a capacidade de decidir.

Mas será necessariamente negativo olharmos para a proximidade como um mal quando temos de decidir?

O facto de conhecermos os prestadores de serviço, de sabermos das suas capacidades e das suas realizações não deveria também contar quando escolhemos uma nova parceria? O facto de aqui exercerem a sua atividade económica, de aqui darem emprego a muitas pessoas, de conhecerem o meio, não deveria ser um critério de avaliação quando temos de decidir?

As últimas orientações da União Europeia, preocupada com o desemprego e a deslocalização das pessoas, deram pistas sobre isso que infelizmente não soubemos aproveitar. As questões ambientais também reforçam a necessidade de que na hora de decidir o conhecimento do desempenho de quem escolhermos é muito importante.

É certo que a proximidade pode viciar e condicionar. Infelizmente são situações que vimos retratadas ou de que vamos tendo conhecimento que podem pôr em dúvida a imparcialidade de um poder mais próximo. O desafio, porém, será encontrar regras que separem o trigo do joio, que, acautelando o interesse público e defendendo a imparcialidade, olhem também às circunstâncias locais, às nossas idiossincrasias.

A proximidade não tem que ser motivo de nos envergonharmos ou de nos condicionar. Deve, num quadro regulamentar exigente, mas possível, permitir as melhores decisões.

Haja vontade.

