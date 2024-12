Na Madeira, a Festa, como o Natal é popularmente conhecido, é muito mais do que uma época festiva. É uma vivência coletiva que reflete a nossa cultura e as nossas raízes, caracterizada por tradições únicas que nos ligam à terra e aos seus recursos, que celebra aquilo que nos une enquanto comunidade.

As iluminações natalícias, os presépios, as Missas do Parto e os sabores inconfundíveis que enchem as mesas madeirenses são parte integrante deste período especial. Ao refletirmos sobre estas tradições, não podemos ignorar a relevância que a nossa rica floresta tem em muitas destas tradições.

Desde tempos imemoriais, a floresta madeirense tem sido uma fonte essencial de matérias-primas para as decorações e celebrações natalícias. As tradições natalícias da Madeira, como os presépios de escadinha e as lapinhas, feitas com papel pintado com “viochene”, a ocupar um cantinho da sala ou salões inteiros, são exemplos vivos de como a natureza e a cultura se entrelaçam. Estas criações artísticas, decoradas muitas vezes com materiais recolhidos da floresta, como ramagens, musgos e líquenes, alegra-campo, ensaião e outros elementos vegetais refletem não só a criatividade do nosso povo, mas também a sua ligação profunda ao território e às suas riquezas naturais. Como tal, preservar estas tradições passa, inevitavelmente, por uma gestão equilibrada dos recursos que lhes dão vida.

Neste contexto, o Instituto das Florestas e Conservação da Natureza, IP -RAM (IFCN) procura reforçar a sua ligação com a comunidade através de ações educativas e eventos que reconheçam este vínculo cultural e contribuam ativamente para assegurar a sustentabilidade da nossa floresta. É importante lembrar que o equilíbrio entre tradição e preservação é uma responsabilidade partilhada. Todos podemos contribuir, seja na escolha criteriosa dos materiais para as decorações, seja no respeito pelas normas de proteção ambiental e pelas regras de recolha de produtos florestais.

O Corpo de Polícia Florestal, à semelhança de anos anteriores, desempenha um papel essencial nesse sentido. Além das suas funções habituais de vigilância e proteção, continuará a focar grande parte das suas ações na sensibilização para a importância de preservar o património florestal, garantindo que todos possam usufruir da sua beleza e generosidade, hoje e no futuro.

Este Natal, convidamos toda a comunidade, não só a celebrar as tradições que nos definem, mas também a refletir sobre o nosso papel na conservação da natureza. Que as nossas decorações e celebrações sejam um reflexo do respeito e da harmonia que desejamos para o nosso meio ambiente.

O IFCN deseja a todos os madeirenses um Natal cheio de alegria, paz e esperança. Que a magia da Festa inspire em todos nós o compromisso de proteger a nossa terra, garantindo um futuro próspero e verdejante para as gerações vindouras.

Feliz Natal e Próspero Ano Novo.