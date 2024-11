Num mundo cada vez mais globalizado, os países que almejam prosperidade económica urgem por estratégias proativas para atrair investimento externo e internacionalizar as suas empresas. Enquanto região ultraperiférica, este é também um dos caminhos mais eficazes para a Madeira impulsionar o seu desenvolvimento e tornar a sua economia competitiva em setores chave, bem como para a diversificação de mercados e atividades produtivas.

O futuro da Madeira passa, pois, pela abertura ao mundo.

A Invest Madeira, como agência para a internacionalização e atração de investimento, tem compreendido bem este contexto, valorizando parcerias internacionais e marcando presença em eventos globais de investimento.

Estas ações, além de colocarem a região no mapa global, potenciam o valor agregado da economia regional e contribuem para que a economia da Madeira cresça de forma sustentável e diversificada.

Parcerias com instituições estrangeiras permitem à Invest Madeira aceder a novos mercados e captar grupos de investidores que, de outra forma, não considerariam a Madeira como destino de investimento. No caso de mercados emergentes, como Cabo Verde e outros países lusófonos, parcerias oferecem um caminho natural para a integração de investimentos e negócios, com benefícios mútuos que refletem valores culturais e linguísticos partilhados.

A participação em eventos de renome internacional, como o International Management Exhibition em Frankfurt, o seminário da Caixa Geral de Depósitos em Bruxelas, a Web Summit em Lisboa, o Salon International de L’Alimentation em Paris, entre outros, que reúnem alguns dos investidores e líderes de pensamento mais prestigiados do mundo empresarial, proporciona oportunidades ideais para promover a região como um destino de investimento confiável e competitivo e também para potenciar a internacionalização das empresas regionais e a entrada em novos mercados.

Assim, ao abraçar estas estratégias de atração de investimento e de internacionalização, a Madeira poderá criar um futuro de oportunidades para as próximas gerações, com uma economia cada vez mais diversificada e resiliente. A aposta em parcerias e certames internacionais não é apenas uma vantagem, mas uma necessidade para garantir que a Madeira mantenha a sua competitividade e continue a ser um destino atraente e inspirador no cenário global.