A equipa médica da EMIR e uma equipa pré-hospitalar dos Bombeiros Voluntários da Ribeira Brava e Ponta de Sol estão a realizar uma complexa operação de socorro a um trabalhador que sofreu ferimentos graves.

Apesar de as informações ainda serem escassas, o JM apurou de fonte dos bombeiros que a vítima sofreu uma queda aparatosa numa obra que está a ser realizada no sítio do Vale e Cova do Pico, na freguesia dos Canhas.

Neste momento, avança a mesma fonte, as equipas de socorro realizam todos os esforços para salvar a vítima.

As causas do acidente serão, mais tarde, investigadas pelas autoridades.