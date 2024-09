Um ferido grave e um ligeiro em duas colisões em Santa Cruz (com vídeos)

Os Bombeiros Sapadores de Santa Cruz e a equipa médica da EMIR foram, esta tarde, acionados pelo Comando Regional de Operações de Socorro (CROS) para vários acidentes, nomeadamente duas colisões entre veículos ligeiros e motorizadas, um dos sinistros teve lugar na freguesia de Santa Cruz e outro na de Gaula.

O acidente mais grave ocorreu em Gaula, perto do campo de futebol, no sítio das Faias, onde compareceram os bombeiros. A vítima estava com muito dores devido aos traumas na zona do tórax e foi considerada um ferido grave. A EMIR também foi ao local e a vítima foi imobilizada e depois transportada ao hospital, onde deu entrada no serviço de urgências.

Já na via rápida, na zona entre o Caniço e Porto Novo, no sentido Caniço-Machico, uma mota e um carro provocaram outro acidente, uma colisão em plena faixa de rodagem, acabando por projetar o motociclista para uma zona do jardim, já fora de estrada. O motociclista foi ajudado por outros condutores, ainda antes da chegada das equipas de socorro. Segundo apurou o JM, a vítima estava com traumatismos nos membros inferiores, foi devidamente socorrida e transportada ao hospital. A EMIR também esteve neste local.

Este último acidente pode ser visionado aqui: