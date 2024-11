Turista socorrida após queda na Avenida do Mar

Uma cidadã estrangeira, de 76 anos, foi socorrida este sábado pelos Bombeiros Voluntários Madeirenses (BVM) após sofrer uma queda na Avenida do Mar, no Funchal. A mulher encontrava-se de passagem pela cidade a bordo de um navio de cruzeiro, atualmente atracado no Porto do Funchal.

Os BVM foram chamados ao local para prestar assistência à vítima, que sofreu ferimentos na sequência da queda. Após receber os primeiros cuidados no local, a turista foi transportada de ambulância para o hospital, onde deu entrada no serviço de urgências para avaliação e tratamento.