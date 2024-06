A mulher que sofreu um afogamento ontem na Poça das Lesmas, no Seixal, morreu ao final desta manhã no Hospital Dr. Nélio Mendonça. A mulher estava com prognóstico muito reservado e corria sérios riscos de vida, tal como avançou o JM ontem, na sua edição em papel e no online.

De nacionalidade italiana, a mulher acabou por ser arrastada por uma onda, sendo depois salva por um popular e uma tripulação do SANAS. Contudo, a mulher não resistiu à paragem cardiorrespiratória motivada pelo afogamento.

Um jornal italiano revela esta tarde que a mulher terá, além do afogamento, sofrido uma pancada na cabeça, numa rocha, por altura do arrastamento do corpo pela onda.

Não estando completamente comprovado, fala-se que a turista italiana estaria a tirar uma foto, informação que não foi confirmada pelos bombeiros e pelo SANAS.