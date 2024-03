Acabou de chegar ao helicóptero da Proteção Civil o turista que ficou ferido esta manhã no Pico do Areeiro.

O homem acabou por ficar ferido com alguma gravidade, após levar com uma pedra na cabeça, quando percorria a zona do Pico do Gato.

Foi assistido pela equipa de busca e resgate em montanha dos BVM e depois resgatado pelo helicóptero, através da equipa de salvadores-recuperadores.