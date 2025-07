Uma turista, de 81 anos, sofreu uma queda, esta manhã, na Zona Velha do Funchal, tendo necessitado de assistência médica.

Os Bombeiros Voluntários Madeirenses foram alertados, pelas 11h05 desta quinta-feira, para prestar auxílio à vítima, de nacionalidade francesa.

Na chegada da equipa de socorro ao local, a idosa apresentava escoriações no cotovelo e um golpe no sobrolho, tendo sido necessário transportá-la ao serviço de urgência do Hospital Dr. Nélio Mendonça.