Três jovens naturais da Região viveram uma noite de terror no Porto, segundo refere hoje o Correio da Manhã.

O caso vai ser julgado em breve no Tribunal de São João Novo, no Porto, e reporta um sequestro ocorrido a 31 de março de 2023, quando as vítimas tinham acabado de sair da discoteca Via Rápida, na cidade portuense.

O relógio apontava as 6 horas da manhã quando o grupo foi interpelado por dois homens, que ordenaram que entregassem os telemóveis. Um dos jovens conseguiu escapar, os outros dois amigos tiveram menos sorte e viveram seis horas de pavor.

Foram sequestrados durante seis horas, intimidados por um objeto que parecia uma arma de fogo e enfiados num buraco de uma parede, num bloco de apartamentos situado no Bairro de Ramalde do Melo.

Os jovens forneceram os códigos dos cartões multibanco e um dos ladrões efetuou levantamentos em dinheiro que ascenderam aos 700 euros. Ação que facilitou a sua detenção por força de imagens de videovigilância. O ladrão, de 29 anos, está obrigado a permanecer numa comunidade terapêutica, com pulseira eletrónica e está ainda acusado de três crimes de roubo, dois de abuso de cartão de garantia e dois de sequestro.

Os jovens madeirenses pediram por diversas vezes a libertação, que só aconteceu já depois das 12 horas. Um dos arguidos ainda não foi detido.