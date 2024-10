Uma mulher com cerca de 40 anos foi encontrada esta manhã sem vida, numa habitação situada no sítio do Paraíso, em Machico.

Os Bombeiros Municipais de Machico foram alertados pela Proteção Civil, mas, já no local, nada puderam para fazer para reverter a situação. A vítima, pelo que apurámos junto da corporação, apresentava um corte no pescoço. Havendo suspeitas de crime, a PSP foi alertada.

A mesma corporação está neste momento (13h00) a transportar ao hospital um homem, que socorreram devido a uma suspeita de tentativa de suicídio.

De acordo com o DN, este homem, socorrido no miradouro do Caniçal, estaria munido de uma faca.

Alegadamente, apurou o Jornal, o indivíduo terá ligações familiares com a mulher que faleceu esta manhã.

O JM vai continuar a acompanhar o caso.