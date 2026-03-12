Sismos registados esta madrugada perto da Ribeira Brava e Ponta do Sol

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) registou, esta madrugada, dois pequenos sismos próximos à Ribeira Brava e à Ponta do Sol.

O primeiro, de magnitude 1.8 na escala de Richter, ocorreu pelas 05h58, a sudoeste da Ponta do Sol, com o epicentro 10 quilómetros de profundidade. As coordenadas apontam para uma latitude de 32.466 Norte e longitude de 17.169 Oeste.

Pouco depois, pelas 05h12, a sudoeste da Ribeira Brava, foi assinalado um segundo sismo, de magnitude 1.6, a uma profundidade de 27 quilómetros, 32.457 norte de latitude e 17.137 Oeste de longitude.