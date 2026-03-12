MADEIRA Meteorologia
  1. Início
  2. » Ocorrências

Sismos registados esta madrugada perto da Ribeira Brava e Ponta do Sol

    Sismos registados esta madrugada perto da Ribeira Brava e Ponta do Sol
    Pelas 05h12, a sudoeste da Ribeira Brava, foi assinalado um sismo, de magnitude 1.6 Joana Sousa
Lusa

Ocorrências
Data de publicação
12 Março 2026
8:53

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) registou, esta madrugada, dois pequenos sismos próximos à Ribeira Brava e à Ponta do Sol.

O primeiro, de magnitude 1.8 na escala de Richter, ocorreu pelas 05h58, a sudoeste da Ponta do Sol, com o epicentro 10 quilómetros de profundidade. As coordenadas apontam para uma latitude de 32.466 Norte e longitude de 17.169 Oeste.

Pouco depois, pelas 05h12, a sudoeste da Ribeira Brava, foi assinalado um segundo sismo, de magnitude 1.6, a uma profundidade de 27 quilómetros, 32.457 norte de latitude e 17.137 Oeste de longitude.

OPINIÃO EM DESTAQUE
Cândida Carvalho
Coordenadora do Centro de Estudos de Bioética – Pólo Madeira

112
12/03/2026 07:35

Vivemos num tempo em que a tecnologia nos aproxima da ajuda com um simples gesto. Um número, três algarismos — 112 — representam, para muitos, a última...

Continuar a ler
Ver todos os artigos

88.8 RJM Rádio Jornal da Madeira RÁDIO 88.8 RJM MADEIRA

Ligue-se às Redes RJM 88.8FM

Emissão Online

Em direto

Ouvir Agora
INQUÉRITO / SONDAGEM

O que espera do novo Presidente da República?

Enviar Resultados

Mais Lidas

Últimas