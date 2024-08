A embarcação Atlântico1, do SANAS, foi ativada ao final da tarde deste sábado, na sequência da necessidade de evacuação de uma vítima de queda na vereda da Ponta de São Lourenço.

“A embarcação de segunda linha da Estação Salva-Vidas de Santa Cruz foi empenhada para evacuar uma turista de nacionalidade italiana e a equipa de montanha dos Bombeiros de Machico que havia sido ativada para assisti-la”, informou o Sanas Madeira.

Tendo em conta a maior facilidade da deslocação até ao Cais do Sardinha, ao invés do regresso pela vereda, foi desta forma solicitada a colaboração do Sanas para o seu transbordo até à marina da Quinta do Lorde.