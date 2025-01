Um homem, de 62 anos, ficou ferido, esta manhã, ao cair num autocarro, que circulava no centro do Funchal.

Os Bombeiros Voluntários Madeirenses foram acionados, pelas 06h50, para prestar auxílio à vítima, tendo mobilizado uma ambulância para a Rua do Conselheiro.

No local, a equipa de socorro encontrou o homem ferido com um golpe na cabeça, bem como dores na coluna, consequências estas do impacto da queda.

A vítima foi imobilizada e sujeita ao controlo da hemorragia, tendo sido, posteriormente, transportada ao serviço de urgência do Hospital Dr. Nélio Mendonça.