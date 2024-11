PSP registou 53 acidentes e deteve 8 condutores por embriaguez

A PSP registou na Região 53 acidentes, entre ontem e o dia 15, e deteve 8 condutores alcoolizados, de um total de 14 detenções.

De acordo com o habitual relatório, o Funchal registou o maior número de acidentes (24, com 7 feridos ligeiros), seguido do concelho de Santa Cruz (10, com um ferido ligeiro).

Em Santana não foram registadas ocorrências e em São Vicente, Porto Moniz Ponta do Sol, apenas um acidente, sem feridos.

A maior número de ocorrências foram colisões (43) e houve três atropelamentos.

O Comando Regional da PSP salvaguarda que há muitos acidentes que são participados em data posterior ao envio do balanço semanal, pelo que os números apresentados poderão ser superiores.