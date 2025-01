PSP deteve jovem com bastão extensível na Rua das Fontes

No âmbito da atividade regular desenvolvida pelo Comando Regional da PSP Madeira, a Divisão Policial do Funchal informa que realizou na passada sexta-feira uma operação na baixa da cidade do Funchal.

A operação resultou em duas detenções e uma identificação por consumo de estupefacientes.

Confira o comunicado da PSP:

“1. Detenção de um cidadão nacional, com a idade de 19 anos, o qual encontrava-se na posse de uma arma proibida na Rua das Fontes. Foi-lhe apreendido um bastão extensível, isto é, um instrumento portátil telescópico, rígido ou flexível, destinado a ser empunhado como meio de agressão ou defesa. Dada a perigosidade do seu manuseamento indevido a sua utilização está limitada às forças e serviços de segurança”.